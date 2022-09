Zobacz najpiękniejszy budynek mieszkalny na świecie! Jest w Chorzowie. Wygląda wspaniale - zobacz te ZDJĘCIA Mateusz Klimczak

Chorzów. To najpiękniejszy budynek mieszkalny na świecie! Villa Reden została ogłoszona najpiękniejszym budynkiem mieszkalnym na świecie! To kameralny apartamentowiec wybudowany w 2021 roku według projektu Macieja Franty i pracowni Franta Group. Budynek cieszy się dużym uznaniem ekspertów i pism z branży architektonicznej w wielu krajach. W sierpniu do bogatej kolekcji nagród doszła wygrana w prestiżowym konkursie International Architecture Awards 2022. Villa Reden jako jedyny reprezentant Polski otrzymała tę prestiżową nagrodę wśród grona laureatów i wyróżnionych z całego świata. Zobaczcie, jak wygląda!