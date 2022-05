W Chorzowie powstanie klasa architektoniczna. Co w ofercie dla nowych uczniów ma "Słowak"?

Skąd pomysł na klasę architektoniczną w Chorzowie?

W Chorzowskim „Słowaku” powstanie klasa architektoniczna. Nie jest to częsta specjalizacja na śląskim rynku edukacji. Klasy tego typu znajdziemy m.in. w Bytomiu (X LO) i Katowicach (IV LO). Skąd pomysł na taką ofertę w I LO i dlaczego w jej tworzenie zaangażowali się architekci?

— Nasza wizja rozwijania talentów spotkała się z inicjatywą absolwentów i uznanych architektów Pana Macieja Franty i Pani Karoliny Roleder – mówi Janusz Dubiel wicedyrektor Uniwersyteckiego I LO w Chorzowie.

— Czuję wewnętrzną odpowiedzialność za rozwój zawodu i irytuje mnie, jak wyglądają nasze miasta. Moje spostrzeżenia doprowadziły mnie do wniosku, że edukacja architektoniczna powinna odbywać się wcześniej niż na studiach – opowiada Maciej Franta.

Ponadto architekt podkreśla, że na kierunek trafiają częstokroć osoby, które tak naprawdę nie wiedzą, co je czeka i czy chcą to robić. Sam uczył studentów na politechnice krakowskiej. Nazwisko Franty jest szczególne znane w Chorzowie, ponieważ to on zaprojektował wielokrotnie nagradzaną Willę Reden w pobliżu kościółka pod wezwaniem świętego Wawrzyńca.