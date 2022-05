Parkowy Kiermasz Kwiatowy w Parku Śląskim - zobacz ZDJECIA z drugiego dnia

Beata i Andrzej pierwszy raz w Parkowym Kiermaszu Kwiatowym wzięli udział około 15 lat temu. Dziś kupowali rośliny do swojego ogródka.

Zawsze jestem podekscytowana gdy tu przychodzę. Mam ogród i szukam czegoś, czego jeszcze nie mam, co byłoby nowością w moim ogrodzie, co wypełniłoby przestrzenie, w których widzę, że jest pusto, a powinno tam zaistnieć coś ładnego. Co roku, jak tylko jest organizowany kiermasz to się pojawiam i przeważnie coś kupuję - mówi Bogusia.