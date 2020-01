Wizyta studentów WSB z Chorzowa w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach ZDJĘCIA

Studenci z Bankowej z wizytą w gmachu Sejmu Śląskiego

Studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie pojechali z wizytą studyjną do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Gmach Sejmu Śląskiego zwiedzili studenci kierunku administracja publiczna.

- W naszych głowach istnieje przekonanie, że w Urzędzie nie ma nic ciekawego do zobaczenia. Taka wizyta studyjna to nie tylko okazja do przeżycia „żywej lekcji” administracji publicznej. To możliwość poznania historii budynku, który był świadkiem ważnych wydarzeń. Takie zajęcia pomogą studentom nie tylko utrwalić zdobytą wiedzę, ale dają jej też szerszą perspektywę. Wizyta studyjna to świetna okazja do poznania zasad funkcjonowania administracji publicznej w praktyce - tłumaczy dr Aleksandra Makarucha, menedżer kierunku administracja publiczna w Wyższej Szkole Bankowej.

O historii i dziejach budynku opowiadał studentom przewodnik Jacek Stolecki, prawnik, starszy inspektor w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. To on oprowadził po podziemiach budynku, pokazał stary skarbiec czy słynną windę paciorkową. Zdradził też sekrety dawnych włodarzy i zabrał w miejsca, których na co dzień nie można zobaczyć.