WEEKSchron dowodzenia w Chorzowie na Górze Redena otwarty w majówkę. Obiekt udostępniony 3 maja. Zwiedzanie z przewodnikiem. "Kipi historią"

Schron na Górze Redena w momencie powstawania miał nieco inną funkcje niż pozostałe obiekty obszaru warownego „Śląsk”. Był on słabiej uzbrojony i leżał w pewnej odległości od potencjalnej linii natarcia.

— To unikat w skali kraju. To jedyny polski schron dowodzenia z okresu XX-lecia międzywojennego. To potężna, ufortyfikowana, dwukondygnacyjna, podziemna siedziba dowództwa Obszaru Warownego "Śląsk" – mówi Adam Lewan ze Stowarzyszenia Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”.