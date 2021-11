Przegląd tygodnia z 31.10.2021 w Chorzowie. Najważniejsze wydarzenia od 24.10 do 30.10.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Koronawirus nabiera rozpędu. W woj. śląskim przybyło 622 nowych przypadków zakażenia - najwięcej w Katowicach, Gliwicach, Częstochowie i w Jastrzębiu-Zdroju, natomiast w całej Polsce odnotowano ich 9 798. To nowe dane podane przez Ministerstwo Zdrowia 30 października 2021 roku. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź szczegółowe informacje o zakażeniach w naszym regionie i poszczególnych miastach oraz powiatach.

SKÓRZANE Obracane ETUI 360 do iPAD AIR 3 A2152

Etui Pancerne Do Samsung Galaxy Tab A 10 T510 T515

Zeta Slim to nowoczesne etui typu Smart Case prze…

PURO Zeta Slim - Etui iPad 9.7" (2018/2017) Stand up (czarny)

Etui z uchwytem dla dzieci / do autaDedykowane dl…

Etui do iPad 9.7 dla dzieci do auta stojak uchwyt

Uchwyt na tablet do kokpitu, deski rozdzielczej.U…

Uniwersalny uchwyt samochodowy na tablet do deski

Przyssawka do szyby - mocowanie do szyby - uniwer…

Przyssawka do szyby, Mocowanie do uchwytu na szybę

Etui Duxducis Do Galaxy Tab A7 Lite 8.4 T220/t225

Szkło Hartowane Slim do iPadApple iPad 8/7 10.2 2…

SZKŁO HARTOWANE do Apple iPad 7/8 10.2 2019/2020

TABLET GRAFICZNY DO RYSOWANIA ZNIKOPIS RYSIK 8,5'…

Tablet Graficzny Do Rysowania Znikopis Rysik 8,5'

Rada nadzorcza Parku Śląskiego wybrała nowego prezesa, ale na jego oficjalne ogłoszenie trzeba będzie poczekać do 1 lub 2 listopada. Jak wynika z informacji Gazety Wyborczej został nim Paweł Bilangowski, dotychczasowy koordynator wolontariatu w tyskim Świetlikowie. Jakie będą pierwsze postanowienia nowego prezesa?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chorzowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Czwarta fala pandemii przyspiesza. W piątek 29 października, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9 387 nowych przypadkach zakażenia na koronawirusa. To najwięcej od 24 kwietnia 2021 roku, a zarazem wzrost o 64 proc. w stosunku do ubiegłego piątku! Podczas trwającej IV fali pandemii, jeszcze dziennie aż tylko chorych nie było!

PILNE! Rozpoznajesz go? Policja prosi o pomoc w identyfikacji mężczyzny, który trafił 12 września 2021 r. w Niemczech do szpitala. Wiadomo, że był obywatelem Polski.

Coraz więcej osób decyduje się na czworonożnego przyjaciela w domu. Dzięki temu zyskujemy nowego członka rodziny, który kocha nas bezgranicznie, ale także doskonałego towarzysza, który chroni przed depresją czy samotnością. Niestety, mając psa lub kota w domu, jesteśmy też narażeni na choroby, którymi możemy zarazić się od zwierzaków. Pamiętajmy jednak, że zwykle może to wynika z naszej nieostrożności czy zaniedbania.

W związku z uroczystością Wszystkich Świętych od dnia 29.10.2021 r. (godz. 6) do dnia 2.11.2021 r. (godz. 22) – celem zapewnienia bezpieczeństwa osób odwiedzających cmentarze – wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu drogowego.

Minister zdrowia Adam Niedzielski przyjechał w środę, 27 października, do Centrum Pediatrii w Sosnowcu, by porozmawiać o reformie psychiatrii dziecięcej. Minister poruszył także temat czwartej fali koronawirusa i ewentualnych obostrzeń w czasie Wszystkich Świętych.

Nietypowe ciastka-piersi, można kupić przez trzy dni – od 26 do 29 października we wszystkich śląskich piekarniach Kłosa w woj. śląskim. Z każdej sprzedanej sztuki 3 złote firma przeznaczy na walkę z rakiem.

Licytacja domów! Aukcje komornicze organizowane przez Krajową Radę Komorniczą to zawsze okazja, by w atrakcyjnych cenach kupić np. dom. W woj. śląskim do wylicytowania w listopadzie 2021, jest m.in. 10 budynków. Najtańsze z nich kosztują już od 128 tys. złotych! Sprawdź oferty z listopada 2021 - wejdź w galerię.