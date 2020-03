Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala apeluje o zmianę terminu wyborów prezydenckich

Prezydent Andrzej Kotala opublikował w poniedziałek 20 marca list, który skieruje do komisarza wyborczego. Apeluje w nim o zmianę terminu wyborów prezydenckich. Przypomnijmy, że wybory na prezydenta Polski mają odbyć się planowo, czyli 10 maja. Pomimo trwającej pandemii koronawirusa, lokale wyborcze w Polsce mają być tego dnia otwarte.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa postanowił zabrać głos w tej ważnej sprawie i wystosować otwarty list w sprawie zbliżających się wyborów. To nie pierwszy prezydent, który otwarcia sprzeciwia się organizacji wyborów prezydenckim w terminie 10 maja. O zmianę terminy wyborów wnosił już m.in. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

List otwarty prezydenta Chorzowa w sprawie wyborów prezydenckich

W czasie pandemii, kiedy wszystko zależy od odpowiedzialnych decyzji i zachowań, zarówno nas samych, jak i rządzących - nie wyobrażam sobie by ryzykować zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Chorzowa. Nie zgadzam się na przeprowadzenie w Chorzowie wyborów prezydenckich w terminie 10 maja! Apeluję do rządzących, aby nie narażali zdrowia obywateli na niebezpieczeństwo zakażenia. Dlatego zwrócę się z apelem do Komisarza Wyborczego w Katowicach o zmianę terminu wyborów!