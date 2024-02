Prasówka 11.02.2024 z całego tygodnia w Chorzowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Chorzowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ogromna frekwencja na meczu Ruch Chorzów - Legia Warszawa! Ponad 37 tysięcy kibiców na Stadionie Śląskim. Zobacz zdjęcia KIBICÓW ”?

Przegląd tygodnia: Chorzów, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły
📢 21-kierowca potrącił 69-letnią kobietę. Poszkodowana została zabrana do szpitala 9 lutego około godziny 14.00 doszło do wypadku na ulicy Zjednoczenia w Chorzowie. 21-latek potrącił 69-letnią kobietę. Poszkodowana trafiła do szpitala.

📢 Bitwa marketów: Lidl kontra Biedronka. Kto wygra serca klientów? Oto, jak obie sieci zaskakują! Gdzie najchętniej robisz zakupy? MEMY. Odwieczna walka Lidla z Biedronką trwa. Marketingowcy tych sklepów spożywczych robią wszystko by pozyskać więcej klientów. Sposoby na promocję bywają różne, niektóre z nich wzbudzają kontrowersję wśród konsumentów. Ostatnimi czasy tak stało się za sprawą słynnych już sms'ów do klientów sieci Biedronka. O co chodzi?

Tygodniowa prasówka 11.02.2024: 4.02-10.02.2024 Chorzów: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chorzowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Filmowa produkcja na ulicach Chorzowa! Zobaczcie ZDJĘCIA z planu 'Zimy pod Znakiem Wrony' na Cmentarnej Polonez, stare wojskowe terenówki, żołnierze z okresu stanu wojennego i sztuczny śnieg. 7 lutego na Cmentarnej i Hajduckiej w Chorzowie sporo się działo. Ulice zamieniły się na jeden dzień w plan filmowy "Zimy pod Znakiem Wrony". Film w reżyserii Kasi Adamik opowiada historię pewnej zagranicznej lekarki, która przybyła do Polski w przeddzień stanu wojennego i została wplątana w pewną intrygę. Co ciekawe, pełne starych kamienic ulice Chorzowa "zagrają" Warszawę z tego okresu.

📢 Tragiczna informacja przed meczem na Śląskim. Nie żyje kibic Legii Warszawa Nie żyje kibic Legii Warszawy. 52-letni mężczyzna zmarł podczas podróży na piątkowy mecz Ruch Chorzów vs Legia Warszawa. Mieszkaniec stolicy był reanimowany, jednak jego życia nie udało się uratować. 📢 Policja zatrzymała mieszkańca Chorzowa, który miał przy sobie narkotyki Policja z Mikołowa zatrzymała 22-letniego mieszkańca Chorzowa, który posiadał przy sobie znaczną ilość narkotyków. Grozi mu kara do 10 lat więzienia. 📢 Duże inwestycje Tramwajów Śląskich w latach 2024-2027 woj. śląskim. W planach dwie nowe trasy w Katowicach i Sosnowcu Tramwaje Śląskie remontują systematycznie torowiska, rozbudowują sieć połączeń, korzystając ze wsparcia różnych funduszy i programów. Wiele zmieniło się w ubiegłym roku, a my sprawdziliśmy, co czeka na pasażerów w Śląskiem w najbliższych miesiącach, w 2024 roku. Wiemy też, jakie są plany przewoźnika na kolejne lata. Jedno jest pewne. Będzie się działo wiele i to w różnych częściach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

📢 TU kupisz najlepsze pączki w Chorzowie na Tłusty Czwartek! Mieszkańcy polecają te lokale. Znasz je? To już dziś! Mieszkańcy Chorzowa polecają lokale, gdzie kupisz najlepsze pączki na Tłusty Czwartek! Podczas kulinarnego tournee po naszym mieście miej otwarty umysł, pusty żołądek i gotowość do odkrywania nowych smaków. Bo chorzowskie cukiernie oferują naprawdę bogaty przekrój słodkich propozycji na Tłusty Czwartek. 📢 Prezentacja drużyny Ruchu Chorzów. Gorąca owacja dla kapitana Niebieskich. Zobacz ZDJĘCIA PIŁKARZY I KIBICÓW SPORT. W środę 7 lutego odbyła się prezentacja drużyny Ruchu Chorzów. Trener Janusz Niedźwiedź i jego zawodnicy spotkali się z kibicami Niebieskich w hali MORiS Chorzów, której trybuny wypełniły się po brzegi, a atmosfera była bardzo gorąca. W trakcie imprezy poinformowano, że dwaj ulubieńcy fanów chorzowian przedłużyli kontrakty z klubem. Zobaczcie zdjęcia piłkarzy i kibiców Ruchu Chorzów na prezentacji drużyny.

📢 Czy pączkarnia przy ulicy Wolności w Chorzowie się zamknie? To Fake News! Prawdą jest jednak to, że "Wolka" potrzebuje gruntownych zmian Pączkarnia przy ul. Wolności w Chorzowie zamknięta? W Internecie krąży Fake News. O jej zamknięciu pisał nawet prezydent miasta Andrzej Kotala. Sprawdziliśmy tę informację u źródła (i przy okazji zjedliśmy coś słodkiego przed Tłustym Czwartkiem). Okazuje się, że wiadomość o zamknięciu pączkarni jest nieprawdziwa. 📢 Zakochani w Chorzowie. Rusza plebiscyt ONA i ON - do wygrania 50 tys. zł.! Zobacz ZDJĘCIA par, które zgłosiły się w ubiegłym roku Zakochani w Chorzowie! W związku ze zbliżającymi się Walentynkami, powstał plebiscyt na najsympatyczniejszą parę zakochanych w mieście. Spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą ich zdaniem najfajniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią też na okładkę Dziennika Zachodniego!

📢 Lokale na start działalności m.in. na ulicy Wolności. Co proponuje Urząd Miasta Chorzów? Urząd Miasta ogłosił II przetarg ofert do programu "Lokale na Start". Program jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy na rynku są nie dłużej niż 12 miesięcy. Sprawdź, gdzie w Chorzowie znajdują się lokale i na jaką ulgę można liczyć. 📢 Miley Cyrus w „nagiej” sukience odsłaniającej odważnie ciało i Charlotte Lawrence pokazująca bieliznę. Kontrowersyjne kreacje z Grammy 2024 Grammy 2024 już za nami. W niedzielę (4 lutego) odbyła się ceremonia rozdania popularnych nagród muzycznych. Podczas 66. edycji Grammy Awards królowały muzyczne talenty, jak Taylor Swift i Billie Eilish, ale nie zabrakło też emocji związanych z modą. Na czerwonym dywanie wzrok przyciągały kontrowersyjne kreacje, w tym suknie Miley Cyrus i Charlotte Lawrence, ale też mniej znanych w Europie celebrytek, jak Laverne Cox, Molly Tuttle czy też Kat Graham.

📢 Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala wystartuje w wyborach samorządowych. Kiedy przedstawi program? Andrzej Kotala oficjalnie potwierdził, że wystartuje po raz kolejny w wyborach na prezydenta miasta Chorzowa. Zapytaliśmy go o program i plan kampanii. Jak ocenia swoją pracę w kończącej się kadencji? 📢 Wiosną w Chorzowie prapremiera spektaklu inspirowanego piosenkami Haliny Kunickiej W Teatrze Rozrywki w Chorzowie rozpoczęły próby do spektaklu muzycznego „Dwanaście godzin z życia kobiety”, którego scenariusz powstał na kanwie piosenek Haliny Kunickiej. Prapremierę zaplanowano na wiosnę. 📢 W Chorzowie na Żabich Dołach wyrzucono baniaki po niebezpiecznych substancjach. Kto zaśmieca Maciejkowice? To nie pierwszy raz, gdy ktoś zaśmieca Żabie Doły w Chorzowie. Tym razem wywieziono mnóstwo baniaków po niebezpiecznych substancjach. Czy sprawca zostanie złapany? Co z monitoringiem w tej części Maciejkowic?

