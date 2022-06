Otwarcie Planetarium Śląskiego - ZDJĘCIA. Były tłumy! Na scenie m.in. Dawid Kwiatkowski

Od samego rana przybywali dziś do Chorzowa zwiedzający z całego województwa. Wszyscy byli zaciekawieni efektami remontu i przebudowy chorzowskiego planetarium. Planetarium - Śląski Park Nauki, wraca po trzech latach prac remontowych z wielkim przytupem. Najnowocześniejsze urządzenia i technologie pozwalające doświadczać na własnej skórze zjawisk fizycznych: symulatory lotów kosmicznych, kabina pogodowa, seanse na nowym projektorze - to wszystko od dziś w Planetarium - Śląskim Parku Nauki. To jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat, realizowana przez Urząd Marszałkowski województwa śląskiego.