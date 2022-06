Tłumy pod Szybem Prezydent w Chorzowie. Za nami Fesiwal Kolorów 2022 - zobacz ZDJĘCIA. Wyrzuty były co godzinę!

Festiwal kolorów 2022 w Chorzowie - ZDJĘCIA

Festiwal kolorów w Chorzowie to oczywiście wyrzuty kolorów holi. Niesamowita frajda i wrażenie jakie robi pokaz widać na twarzach uczestników. Zapewniono aż 11 kolorów, które puszczane są w niebo co godzinę. Pomiędzy wyrzutami zapewniono moc atrakcji. Dzieciaki chodzą z watą cukrową albo śpiewają, a młodzież i studenci bawią się do miksów, jakie przygotowali specjalnie na to wydarzenie najlepsi DJ'e z miasta.