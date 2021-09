Nowy przystanek kolejowy w Chorzowie Batorym? Trwają konsultacje społeczne

19 maja br. został podpisany wstępny zakres projektu realizowanego w ramach II etapu naboru do programu Kolej+ do 2028 roku. W zakres projektu wchodzi modernizacja istniejących już odcinków linii kolejowych nr 141, 713, 164 oraz 651. Na terenie Chorzowa, czyli linii 651 Hajduki – Gottwald w ramach inwestycji ma zostać zmodernizowana trasa pociągu oraz wybudowany nowy przystanek Chorzów Hajduki, z peronem jednokrawędziowym, przy ulicy Skrajnej. Dojście byłoby możliwe od przystanków autobusowych Chorzów Batory Pętla.

Jaki jest cel projektu?

To zadanie ma usprawnić istniejące połączenie kolejowe oraz dać możliwość mieszkańcom bezpośredniego przejazdu, w tym przypadku mieszkańcy osiedla Hutnik będą mogli za pomocą kolei dojechać do Katowic. Dzięki modernizacji linii poprawi się dojazd do zakładów pracy: centrum logistycznego Prologis oraz innych przedsiębiorstw, zlokalizowanych przy ulicy Niedźwiedziniec w Chorzowie Batorym.