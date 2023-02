Nostalgiczna podróż do Wesołego Miasteczka w Chorzowie! Zobacz jak wyglądał najstarszy lunapark w Polsce na zdjęciach sprzed lat

KULTOWE MIEJSCA NA ŚLĄSKU: zobaczcie Wesołe Miasteczko w Chorzowie na zdjęciach z PRL. Wiedzieliście, że to najstarszy lunapark w Polsce?

Wiedzieliście, że Śląskie Wesołe Miasteczko to najstarszy polski lunapark?

Historia Śląskiego Wesołego Miasteczka

Budowa tego kultowego miejsca na Śląsku ruszyła w 1956 roku. Założenie? Miejsce wypoczynku "dla tysięcy ludzi pracy". Obszarem budowy objęto działkę o wielkości 39 hektarów na granicy Chorzowa i Katowic, na terenie Parku Śląskiego.

Już w 1959 roku oddano do użytku pierwsze urządzenia, co prawda we wrześniu, a więc po wakacjach, ale i tak na miejscu pojawiły się tysiące spragnionych emocji mieszkańców województwa.