Koncert, wystawa i konferencja naukowa na 50-lecie zespołu SBB. Tak legendarna grupa świętowała swój jubileusz w Chorzowie

Mija 50 lat odkąd Józef Skrzek, wokalista i multiinstrumentalista, założył w Siemianowicach Śląskich zespół SBB. Przez te wszystkie lata, w dokonaniach grupy można było usłyszeć fascynacje blues rockiem, jazz-rockiem, czy rockiem progresywnym. Dziś SBB uchodzi za zespół legendarny, jeden z najważniejszych, jaki powstał i koncertował na Śląsku, chociaż jego twórczość zna publiczność na całym świecie.

- To oczywiście piękny i poruszający moment, ale z drugiej strony uświadamia mi, że czas jest nieubłagany. 50 lat to kawał czasu - mówi Józef Skrzek. - Dziękujemy fanom, naszej publice, że cały czas o nas pamięta i szanuje. Żałuję, że nie ma z nami Jurka Piotrowskiego, który ze względu na pandemię nie mógł przylecieć do Polski ze Stanów Zjednoczonych, ale mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli się spotkać i wspólnie zagrać - dodaje założyciel SBB.