Dawny ratusz Hajduk Wielkich to ruina. Tak niszczeje obiekt w Batorym. Dziś ten zabytkowy ratusz tak wygląda ZDJĘCIA

Dawny ratusz Hajduk Wielkich niszczeje od lat. Brakuje tu inwestora

Zabytkowy ratusz w Chorzowie Batorym to ruina. Budynek ten od lat niszczeje. Z elewacji dawnego ratusza odpada tynk i wystaje cegła, wiele szyb jest wybitych, a okna zabite są deskami. Dziś dawny ratusz to ruina. Przypomnijmy, że od 2018 roku właścicielem obiektu przy ulicy Ratuszowej jest miasto Chorzów, które wykupiło go od prywatnego właściciela za 2 mln 700 tys. zł.

Przypomnijmy, że przez prawie 20 lat zabytkowy budynek ratusza w Chorzowie Batorym znajdował się rękach prywatnych. Obiekt od lat niszczał. Poprzedni właściciele obiektu nie wywiązali się z obietnic zagospodarowania i wyremontowania ratuszu. W ostatnich latach miasto jedynie wymusiło remont dachu. Prace te sfinansowało miasto. Kolejni inwestorzy szybko tracili zainteresowanie obiektem, brakowało im funduszy. W końcu obiekt, w 2018 roku, wykupiło miasto. Niestety niewiele to zmieniło.