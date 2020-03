Chorzowscy radni w maseczkach. Nietypowa sesja Rady Miasta Chorzów w czasie epidemii koronawirusa

Sesja Rady Miasta Chorzów w czasie epidemii. Radni obradowali w maseczkach i rękawiczkach ochronnych

Chorzowscy radni w maseczkach. To była nietypowa sesja Rady Miasta w Chorzowie w czasie epidemii koronawirusa. W czwartek, 26 marca, w sali sesyjnej chorzowskiego urzędu odbyła się XX sesja Rady Miasta Chorzów. Sesja odbyła się z godzinnym opóźnieniem, gdyż jeden z radnych przyjechał później. Jeżeli by nie dotarł, to sesja nie mogłaby się odbyć, bo nie było kworum. Udało się jednak go uzyskać. W sumie nad uchwałami głosowało 13 chorzowskich radnych.

Przed wejściem na salę sesyjną każdy z radnych otrzymał maseczkę i rękawiczki ochronne. Każdemu też zmierzono temperaturę. Oczywiście te nowe procedury związane są z epidemią koronawirusa. Radni siedzieli też w odpowiedniej odległości od siebie. Ponadto podejście do mównicy sesyjnej było ograniczone do minimum. Radni wcześniej mogli w formie pisemnej złożyć Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala dzień przed sesją apelował do radnych, by przyszły na sesję, gdyż tylko wystarczająca ilość radnych pozwoli podjąć pilne potrzebne dla miasta uchwały.