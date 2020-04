Chorzów: remont ulicy Hajduckiej i modernizacja torowiska. Prace rozpoczną się w maju. To inwestycja warta prawie 23 mln złotych

Gruntowna przebudowa ulicy Hajduckiej w Chorzowie. To inwestycja warta prawie 23 mln złotych

Gruntowną przebudowę przejdzie ulica Hajducka w Chorzowie. Za prawie 23 miliony złotych przebudowane zostanie torowisko i droga całej ulicy Hajduckiej, ale też fragment Alei Bojowników o Wolność i Demokrację. Wykonawcą robót będzie firma Silesia Invest z Gliwic.

W ciągu 1,5 roku zmodernizowane zostanie torowisko wzdłuż ulicy Hajduckiej wraz z trakcją, oświetlenie drogowe, powstaną nowe miejsca parkingowe oraz wykonany zostanie nowy peron przystankowy przy domu działkowca. Będzie on dwustronny, przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przebudowane zostanie także, niebezpieczne do tej pory, skrzyżowanie ul. Hajduckiej z Aleją BOWiD. W tym miejscu pojawi się sygnalizacja świetlna.

- To kolejna bardzo ważna ulica, którą przebudujemy wraz z Tramwajami Śląskimi - wskazuje Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa.