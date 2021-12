50 nowych łóżek dla pacjentów z COVID-19. Wojewoda zwiększył liczbę miejsc w ZSM w Chorzowie

Czwarta fala nie hamuje

Kolejne łóżka zostały wydzielone w ZSM w Chorzowie. Oprócz nich szpital jest w posiadaniu dwóch stanowisk do intensywnej terapii.

- Wykonujemy polecenia Pana Wojewody co do oddziału covidowego, ale staramy się też żeby zarówno chirurgia, jak i oddział wewnętrzny utrzymywał ciągłość przyjmowania pacjentów „niecovidowych”. Nie chcielibyśmy dopuścić do sytuacji zamknięcia jakiegokolwiek oddziału - tłumaczy dr Beata Reszka, dyrektor ds. Lecznictwa w ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich.

Oprócz tego chorzowskia placówka dysponuje oddziałem covidowym dla dzieci. Ten zlokalizowany jest w części pediatrycznej szpitala przy ulicy Truchana. Oddział ma 15 miejsc i przez większość czasu wszystkie są zajęte.

- Wiek i stan pacjentów jest naprawdę różny. Mamy zarówno pacjentów najmłodszych, takich do 2 roku życia, jak i nastolatków. Wraz z COVID pacjenci mają również inne dolegliwości pediatryczne, ale nie tylko. Również o podłożu nefrologicznym, neurologicznym czy chirurgicznym. Najmłodsi pacjenci niejednokrotnie potrzebują tlenu - zaznacza dr Karmen Czernią-Pokrywka, dyrektor ds. Lecznictwa dzieci w ZSM przy ul. Truchana