Zoo w Chorzowie świętuje 65 lat! Niegdyś zwiedzało się go pół godziny. Brama z wysadzonego pałacu, część zwierząt z cyrków i od marynarzy...

Zwierzęta przywozili marynarze, część pozyskano z cyrków

W 1953 roku prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie uchwaliło uchwałę powołującą do życia Śląski Ogród Zoologiczny, który miał powstać na terenie powstającego Parku Kultury i Wypoczynku. Prace budowy zoo rozpoczęły się w 1954 i po czterech latach ogród był gotowy. Oficjalnie otwarcie było w 1958 roku. Zwiedzającym zajmowało około pół godziny obejrzenie wszystkich ekspozycji. Obecnie w zoo można spędzić kilka godzin, a i jeszcze będzie to za mało.

Do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego trafiły na początku zwierzaki z ogrodów w Bytomiu i Katowicach. Były to m.in. niedźwiedzie brunatne i himalajskie oraz słonie. W kolejnych latach, stopniowo powiększano kolekcję gatunków zwierząt i rozwijano ogród. Zwierzęta przywozili także marynarze wracający z Afryki czy Ameryki Południowej. Część zwierząt pozyskano z cyrków.

Wyjątkowa brama

Ciekawa historia związana jest z główną bramą Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Brama przyjechała do Chorzowa w 1958 roku. Przedtem zdobiła wejście do pałacu w Świerklańcu (woj. śląskie). Pałac powstał w 1876 roku. Zbudował go hrabia Guido Henckel von Donnersmarck. Był prezentem ślubnym hrabiego dla żony, markizy Blanki de Paiva. Świerklaniec zachwycił wszystkich. Pałac w stylu Ludwika XIII zaprojektował francuski architekt Hector Lefuel, ten sam, który kończył m.in. budowę Luwru. W Świerklańcu stworzył „mały Wersal”. Pałac spłonął w 1945 roku. W 1962 roku reszta murów została wysadzona w powietrze.