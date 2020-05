ZOO w Chorzowie, czyli Śląski Ogród Zoologiczny [cennik, godziny otwarcia, adres, telefon]

dzieci po ukończeniu 3-go roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, studenci szkół wyższych, do ukończenia 25 roku życia, posiadacze „Karty Grosik”, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne wraz z jednym opiekunem osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wymagającej opieki, opiekunowie lub przewodnicy wycieczek dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych*

Prawo do zakupu biletu ulgowego posiadają:

Bilety wstępu (z wyłączeniem karnetów rocznych) upoważniają do jednokrotnego wejścia na teren Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

dzieci do ukończenia 3-go roku życia, osoby dorosłe po ukończeniu 60 roku życia - w każdą środę - za wyjątkiem środy, która jest świętem lub dniem wolnym od pracy, osoby dorosłe po ukończeniu 70 roku życia, jeden opiekun na 10 dzieci w wycieczkach przedszkolnych i szkolnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, dzieci do ukończenia 16 roku życia z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca .*

Prawo do wejścia na teren ZOO bez biletu posiadają:

Prawo do zakupu biletu rodzinnego posiadają: 2 osoby dorosłe + 2 dzieci.

Godziny otwarcia Śląskiego Ogrodu Zoologicznego

ZOO czynne jest cały rok, od poniedziałku do niedzieli.

MAJ - WRZESIEŃ:

ZOO OD 9.00 DO 19.00

KASY OD 9.00 DO 18.00

PAWILONY OD 9.00 DO 18.45

LISTOPAD - MARZEC:

ZOO OD 9.00 DO 16.00

KASY OD 9.00 DO 15.00

PAWILONY OD 9.00 DO 15.45

KWIECIEŃ oraz PAŹDZIERNIK:

ZOO OD 9.00 DO 17.00

KASY OD 9.00 DO 16.00

PAWILONY OD 9.00 DO 16.45

Soboty, niedziele i święta:

ZOO 9.00–18.00

KASY 9.00–17.00

PAWILONY 9.00–17.45