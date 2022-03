Wywołał fałszywy alarm bombowy na chorzowskiej stacji. 64-latkowi tyszaninowi grozi nawet 8 lat więzienia Mateusz Klimczak

Śląska.POLICJA.pl Chorzów

Co miał na celu 64-letni tyszanin anonimowo informując o podłożeniu ładunku wybuchowego na jednej chorzowskich stacji paliw? Swoim nieodpowiednim zachowaniem wywołał panikę, a teraz stanie przed sądem. Na wniosek śledczych został on objęty policyjnym dozorem, a za to przestępstwo grozi mu kara nawet 8 lat więzienia.