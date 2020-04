W Chorzowie sklepy mogą być czynne 24 godziny na dobę. Chorzowianie będą mogli zrobić zakupy przez całą dobę. Ale alkoholu w nocy nie kupią!

W Chorzowie sklepy czynne będą nawet 24h. Chorzowianie zrobią zakupy przez całą dobą

Chorzowianie mogą zrobić zakupy o dowolnej porze dnia i nocy. W życie weszło zarządzenie, która pozwala właścicielom sklepów na prowadzenie całodobowej działalności. Sklepy będą czynne nawet 24 godziny na dobę. Zarządzenie to obowiązuje do odwołania.

- W Chorzowie sklepy będą mogły działać nawet 24 godziny na dobę. Taką decyzję, związaną z pandemią koronawirusa podjął Prezydent Miasta Andrzej Kotala. Zarządzenie weszło w życie tuż przed Świętami Wielkanocnymi - mówi Kamil Nowak, rzecznik Urzędu Miasta w Chorzowie.

Do tej pory sklepy w Chorzowie nie było nocą otwarte. Teraz mieszkańcy będą mieli możliwość zrobienia zakupów przez całą dobę. Dodajmy, ze nie jest to zalecenie całodobowej obsługi klientów, a jedynie zarządzenie umożliwiające działalności w nocy, co planują niektóre sklepy. Chodzi o takie rozłożenie ruchu klientów, by każdy mógł zrobić zakupy przed świętami w sposób bezpieczny.