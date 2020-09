Tygodniowy przegląd prasy (Chorzów, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Chorzowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Chorzowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Chorzów od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie Jak na Śląsk i Ślązaków patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku robią absolutną furorę w internecie. W galerii zebraliśmy te najlepsze. Kliknijcie w "Zobacz galerię". 📢 Dzieci wróciły do szkoły, czyli pora na... kartkówki. Zobacz te WYJĄTKOWE! "Pani da dwójkę. Błagam!" Dzieci powróciły do szkół po blisko półrocznej przerwie! Za nimi pierwszy tydzień w nowej rzeczywistości - wszak obostrzenia związane z koronawirusem dają się we znaki. Jedna rzecz jednak się nie zmieniła, przed uczniami już wkrótce pierwsza niezapowiedziana kartkówka, sprawdzian czy dyktando. Nie uwierzysz, co dzieci potrafią napisać na klasówce... Ich pomysłowość nie zna granic. Przekonaj się zresztą sami. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Chorzów: Jadąc samochodem... groził pistoletem innemu kierowcy Policjanci z chorzowskiej jedynki ustalili i zatrzymali młodego mężczyznę, który jadąc samochodem, groził pistoletem innemu kierowcy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Teraz o jego losie zadecyduje sąd. 📢 Kwiaty do ogrodu i na balkon, które najdłużej kwitną. Zobacz, co warto posadzić, żeby kwitło do zimy Wiele kwiatów zakwita dopiero jesienią, są też takie, które kwitną przez cały sezon, aż do poważniejszych mrozów. Oto najdłużej kwitnące kwiaty do ogrodu i na balkon. 📢 Lotto Memoriał Kamili Skolimowskiej. Wielkie gwiazdy na Stadionie Śląskim. Zobaczcie zdjęcia Chorzów. 11. edycja Lotto Memoriału Kamili Skolimowskiej rozegrana zostanie w niedzielę o godzinie 16.45 na Stadionie Śląskim. Zawody upamiętniające zmarłą w 2009 roku w wieku zaledwie 26 lat naszą mistrzynię olimpijską w rzucie młotem będą miały znakomitą obsadę. W Chorzowie nie zabraknie największych gwiazd Królowej Sportu, bo Memoriał Skolimowskiej zaliczony został w tym roku do prestiżowego cyklu World Athletics Continental Tour Gold. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

📢 500 zł mandatu za wypad na grzyby? Tego nie wolno robić w lesie. Zobacz listę Sezon na grzyby już sie rozpoczął. Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo dużo grzybów. Ale uważajcie na straż leśną! Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię".

📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak oduczyć psa szczekania? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

📢 Przegląd prasy z sierpnia 2020 w Chorzowie, najważniejsze informacje miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Chorzowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w Chorzowie. Gdzie 1.09 może wystąpić awaria lub planowe wyłączenie prądu?”? 📢 Zmiany w programie 500 plus w 2021 roku. Zapoznaj się z nimi, jeśli pobierasz to świadczenie! Wygląda na to, że programie 500 plus zajdą spore zmiany, z którymi zapoznać się powinny wszystkie osoby pobierające to świadczenie. Czy możliwa jest waloryzacja 500 plus, o której wspominał wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej? Czytaj więcej, kliknij w "zobacz galerię". 📢 7 grzechów głównych kierowców. Też je popełniasz? Te zachowania zagrażają wam oraz innym uczestnikom ruchu Pewne zachowania są za kierownicą niewybaczalne. Choć z pozoru niewinne, mogą prowadzić do bardzo przykrych konsekwencji - nie tylko dla kierowcy, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Zobaczcie, czego zdecydowanie nie należy robić w samochodzie. Zróbcie rachunek sumienia i odpowiedzcie sobie szczerze - wam też się zdarzają podobne przewinienia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej przyjmijcie jako pokutę postanowienie, że od tej pory chowacie telefon do bagażnika.

📢 Rodzice z dziećmi czekali na deszczu w kolejkach do przedszkoli nawet kilkadziesiąt minut W całym kraju dzieci wracają do szkół, przedszkoli i żłobków. W niektórych placówkach rodzice z dziećmi musza odstać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut w kolejce, by wejść do środka. Niestety aura im nie sprzyja. 📢 Rozpoczęcie roku szkolnego na archiwalnych zdjęciach. Oto tradycje związane z pierwszym dniem szkoły Pierwszego dnia września tradycyjnie odbywa się rozpoczęcie roku szkolnego - choć nie zawsze tak było. Jak dawniej wyglądały uroczystości związane z początkiem nauki? Pochody ze sztandarami, nabożeństwa, ślubowania czy pasowanie na ucznia - wszystko to zobaczycie na archiwalnych zdjęciach w galerii.

📢 Wyłączenia prądu w woj. śląskim do 5 września. Pełny wykaz miast. Gdzie nie będzie prądu? Podajemy planowane wyłączenia prądu w największych śląskich miastach (1-5 wrzesień). Na liście m.in. Katowice, Bytom, Sosnowiec. Wiadomo, jak potrafi zdenerwować brak prądu, więc lepiej być przygotowanym. Wystarczy kliknąć w galerię.

📢 Niebieska mila w Chorzowie. Sporo emocji podczas biegów na stadionie w Chorzowie ZDJĘCIA W Chorzowie amatorzy pobiegli w trudnym biegu. W niedzielę 30 sierpnia na stadionie przy ulicy Lompy zorganizowano bieg Niebieska mila. Zawodnicy okrążyli boisko cztery razy. Pogoda dopisała, a jednocześnie utrudniała im wykonania zadania. Zabawa była fantastyczna. Zobaczcie zdjęcia.

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj

Jak chronić się przed uciążliwymi telefonami reklamowymi?