Chorzów: Jadąc samochodem... groził pistoletem innemu kierowcy

Po przejrzeniu zapisu kamer monitoringu miejskiego nie tylko ustalili właściwe numery, co pozwoliło im dotrzeć do agresora, ale dysponowali również dowodami na to, że dopuścił się on szeregu wykroczeń, stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym.

Jak wynikało z zeznań pokrzywdzonego, zaczęło się od tego, że na jednym ze skrzyżowań chwilę się zawahał i został strąbiony przez kierującego audi. Na tym się jednak nie skończyło, agresor zaczął gonić zgłaszającego ulicami miasta, a w pewnym momencie wyjął przedmiot przypominający broń i skierował go w stronę 51-latka. Choć zgłaszający podał prawdopodobny nr rejestracyjny goniącego go audi, jak szybko ustalili policjanci, nie był on poprawny. Kryminalni skupili się na jak najszybszym ustaleniu sprawcy.

23-latek został zatrzymany, mundurowi zabezpieczyli również przedmiot przypominający broń, którym się on posługiwał. Po usłyszeniu zarzutów przyznał się do ich popełnienia, nie był jednak w stanie racjonalnie wyjaśnić swojego zachowania. Sam przyznał, że było to głupie.

Za to przestępstwo grozi mu 2-letni pobyt w więzieniu, a to nie koniec jego problemów. Zabezpieczony pistolet zbada teraz biegły i to od jego opinii będzie zależało czy usłyszy on kolejne zarzuty. Sprawą zajęli się również wykroczeniowcy, którzy ,,rozliczą" go z wyczynów na drodze