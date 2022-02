Tygodniowy przegląd prasy 6.02.2022: Chorzów, 30.01-5.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Chorzowa

Przegląd tygodnia: Chorzów, 6.02.2022. 30.01 - 5.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Rachunki za prąd w 2022 roku wzrastają. Zima to kosztowny miesiąc dla milionów Polaków, dlatego wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź koniecznie, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd.

Ruszył nabór wniosków o 500 plus w 2022 r. Rodzice, którzy chcą otrzymać pieniądze muszą złożyć specjalny wniosek o 500 plus. Jak to zrobić? Sprawdźcie!