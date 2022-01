To są PRZERAŻAJĄCE dane ze Śląskiego! Gdzie w okresie świąteczno - noworocznym zmarło najwięcej osób? red.

COVID-19. We wtorek 4 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 670 nowych zakażeniach - to wzrost o 18 proc. do ubiegłego wtorku! Zresztą od kilku dni rejestrowana jest większa liczba zachorowań. Bardzo duża jest również liczba zgonów - minionej doby zmarły aż 433 osoby. Suma zgonów utrzymuje się wciąż na bardzo wysokim poziomie - kilka dni temu był rekord IV fali pandemii!