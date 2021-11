Nowi mieszkańcy w chorzowskim zoo. Rodzina panter wkrótce się powiększy

Wymiana zwierząt w śląskim zoo

Woliery zostały zaprojektowane tak, by zapewnić odpowiednie warunki nie tylko do przebywania irbisów, ale także do ich rozmnażania. - wyjaśnia w komunikacie Zoo w Chorzowie.

W piątek, 5 listopada Amalia i Aslan, w ramach programu wymiany osobników, zostali przetransportowani do Zoo Brasov w Rumunii. Pantery śnieżne musiały zostać przeniesione ze względu na fakt, iż nie stanowiły pary hodowlanej. Śląski Ogród Zoologiczny wiosną 2021 roku oddał do użytku obiekt, który jest przystosowany do większej liczby osobników.

Kim są nowi mieszkańcy zoo?

Venla to samica, która urodziła się 29 kwietnia 2013 r. w Moskiewskim Zoo. Początkowo trafiła do Ähtäri Zoo w Finlandii, jednak po krótkim czasie została przetransportowana do Kowna na Litwie. Spostrzegawczy goście zoo w Chorzowie mogli obserwować samicę od sierpnia br. na bocznym wybiegu, gdzie aklimatyzowała się do nowego miejsca. Obecnie Venla przebywa na głównym wybiegu.

Lohlan to samiec, który przyjechał do Chorzowa z Francji 5 listopada. Urodził się on 26 kwietnia 2012 r. w Parc Zoologique d'Amneville. W 2015 roku został przewieziony do zoo w La Palmyre, skąd został przewieziony do Chorzowa. W celu aklimatyzacji do nowego miejsca zamieszkania pracownicy zoo umieścili samca na bocznym wybiegu, który nie jest dostępny dla zwiedzających. Po przyzwyczajeniu się do nowego miejsca Lohlan dołączy do Venli.

W tym miejscu warto wspomnieć, iż pantery śnieżne są obecnie drugim po gepardach gatunkiem dużych kotów rozmnażanych w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.