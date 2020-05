Modernizacja Parku Śląskiego. Prace na alei Harcerskiej. To drugi etap remontu. Jaki jest jego zakres?

Uwaga na utrudnienia w Parku Śląskim. Trwa remont alei Harcerskiej. To drugi etap prac na tej parkowej alei. Remontowany jest odcinek od ronda do alei Klonowej. Koszt tych to ponad 1,9 miliona złotych.

Remont alei Harcerskiej w Parku Śląskim. Trwa modernizacja chorzowskiego parku W Parku Śląskim trwa drugi etap remontu alei Harcerskiej, czyli jednego z ważniejszego i najszczęśniejszej uczęszczanego deptaku w chorzowskim parku. Prace prowadzone są na odcinku od ronda do alei Klonowej. Przypomnijmy, że w w 2019 roku wyremontowano już część alei Harcerskiej. Prace ziemne prowadzone były na alei Harcerskiej, między rondem przy ulicy Parkowej a rondem przy Stadionie Śląskim. Remont przeszły też alejki w centralnej części parku - prace prowadzono na alei Różanej i w obrębie Dużej Łąki. Tegoroczny remont alei Harcerskiej w Parku Śląskim obejmuje wymianę nawierzchni i kanalizacji deszczowej. Koszt tych prac to ponad 1,9 miliona złotych. Remont ten ma zakończyć się na początku sierpnia. Aleja Harcerska zdecydowanie wymagała już remontu. - Szczególnie po burzach widać, że woda w tym miejscu stoi - mówi Maciej Gabryś, wiceprezes Parku Śląskiego. - Dlatego tak ważny jest również remont kanalizacji. Nie była modernizowana od początku powstania parku - podkreśla Maciej Gabryś, wiceprezes Parku Śląskiego. Roboty na alei Harcerskiej są obecnie prowadzone na jednej z nitek. Dopiero po ich zakończeniu rozpoczną się po drugiej stronie. Spacerowicze czy rowerzyści muszą jednak przygotować się na utrudnienia. - Uprzejmie prosimy osoby korzystające z uroków Parku o wzięcie pod uwagę prowadzonych prac remontowych i występujących utrudnień. Warto mieć na uwadze, że dzięki nim jakość tej przestrzeni, ku zadowoleniu wszystkich użytkowników, poprawi się. Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość - podkreśla Agnieszka Bożek, prezes zarządu Parku Śląskiego. zobacz galerię (5 zdjęć) Modernizacja Parku Śląskiego. Wkrótce rozpocznie się najwięk... zobacz galerię (5 zdjęć) Uregulowanie gospodarki wodnej w Parku Śląskim W Parku Śląskim potrzebne jest uregulowanie gospodarki wodnej i zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej. Już w 2019 rozpoczął się projekt „Uregulowanie gospodarki wodnej”, który polega na wykonaniu m.in. meandrów o długości ponad sześciuset metrów oraz zbiorników retencyjnych, dróg technologicznych, a także układu wodnego, wprowadzającego wody do systemu z projektowanej pompowni. Koszt tych prac ma wynieść prawie 5 milionów złotych. Poldery mają powstać w okolicy Ogrodu Bylinowego. zobacz galerię (3 zdjęcia) Roboty przy stawie Hutnik w Parku Śląskim. Co się dziele w o... zobacz galerię (3 zdjęcia) Problem o charakterze powodziowym w Parku Śląskim pojawia się zazwyczaj podczas dużych opadów. Woda zalewa park w okolicach wesołego miasteczka i zoo. Ta inwestycja ma uregulować gospodarkę wodną w parku. Plan modernizacji Parku Śląskiego W marcu 2018 roku ogłoszono wielki plan rewitalizacji Parku Śląskiego. Pierwsze zmiany przeprowadzono już w 2018 roku wokół stawu Hutnik. Taras wypoczynkowy, łabędziarnia z czatownią i oświetlenie, drewniane fotele i ławki, klinkierowa aleja, monitoring. To były pierwsze zmiany w Parku Śląskim. W planach jest jednak dużo więcej różnych inwestycji. Jakich? Rewitalizacja otoczenia Hali Wystaw „Kapelusz” wraz z wyposażeniem hali - aranżacja przestrzeni wokół hali, to także odbudowa Parkowej Kolei Szynowej, modernizacja Kanału Regatowego, budowa Parku Wielu Pokoleń, modernizacja Planetarium Śląskiego i Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. zobacz galerię (8 zdjęć) Park Śląski zmieni się nie do poznania. Nowe kąpielisko Fala... zobacz galerię (8 zdjęć) LOT wznawia połączenia krajowe Wideo