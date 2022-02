Groźny wypadek w Chorzowie. Prowadząca straciła kontrolę nad pojazdem i doszło do dachowania

Do wypadku doszło około godziny 17:30. Kobieta jadąca samochodem marki Honda na wysokości skrzyżowania ul. Gałeczki i ul. Zapłocie straciła panowanie nad pojazdem co doprowadziło do dachowania. Nie doszło do zderzenia z innym pojazdem, a kobieta prowadząca samochód nie odniosła większych obrażeń.

- Na szczęście całe wydarzenie gorzej wyglądało z zewnątrz i nic poważnego nikomu się nie stało - wyjaśnia asp. szt. Sebastian Imiołczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.

Trwa odblokowywanie zamkniętej drogi. Utrudnienia w ruchu drogowym w tym rejonie powinny potrwać do godziny 19.30.