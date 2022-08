FEST Festival 2022 w Chorzowie - ZDJĘCIA z pierwszego dnia. Wielkie muzyczne święto w Parku Śląskim. Działo się! Marcin Śliwa

PARK ŚLĄSKI. W środę 10 sierpnia rozpoczęła się trzecia edycja Fest Festivalu 2022 w Chorzowie. W tym roku na gości czeka 10 scen głównych i 5 scen partnerów. Choć Fest Festival to wielkie muzyczne święto, to osoby które biorą udział w wydarzeniu, mogą skorzystać z wielu innych atrakcji takich jak modowe stoiska wystawców, kilkadziesiąt foodtrucków, stref chilloutu i wellness. Pierwsi festiwalowicze w bawią się już od godziny 13:00. Zapraszamy do zobaczenia galerii zdjęć z pierwszych godzin Fest Festivalu.