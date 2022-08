Fest Festival 2022. Pole namiotowe opanowały kampery, pojedyncze namioty i przestronne szałasy - tak urządzili się festiwalowicze

Festiwalowy kemping zaczyna się od północnej strony Kanału Regatowego i zajmuje teren między zoo, a dawną Falą. W sumie zajmuje on około 1/4 obszaru Fest Festivalu, aby pomieścić wszystkich gości. Poza samą przestrzenią noclegową, organizatorzy przygotowali dla festiwalowiczów wiele udogodnień.

Na polu namiotowym goście do swojej dyspozycji mają toalety, prysznice, śniadaniownię, a także strefę wellness z sauną i baniami. Poza tym, znajduje się tu także strefa gastronomiczna z kilkoma foodtruckami, a także punkt Żabka Jush, gdzie uczestnicy Fest Festivalu przez aplikację mogą zamówić zakupy ze sklepu i odebrać je już na terenie kempingu. Przy wejściu na pole namiotowe, od strony skateparku, znajduje się punkt informacyjny, festiwalowy sklep oraz depozyt, a kilka metrów dalej zlokalizowana jest strefa perfumerii Douglas, w której można poprawić makijaż przed wyjściem na imprezę.

Są tu ludzie z różnych części Polski i Europy

Mimo iż Fest Festiwal trwa cztery dni, a występy największych gwiazd przewidziane są na piątek i sobotę, to już w środę wczesnym popołudniem pole namiotowe szczelnie wypełniło się ludźmi. Na imprezę wybrali się ludzie z różnych stron kraju: z Gdańska, Torunia, Warszawy i Wrocławia. Udało nam się także porozmawiać m.in. z gośćmi z Danii i Belgii, którzy do Polski przyjechali po raz pierwszy, właśnie z okazji Fest Festivalu.

Lokalizacja pola namiotowego nie jest przypadkowa - kemping to najcichsze miejsce na tej wielkiej muzycznej imprezie, dlatego postawiono go przy zachodniej ścianie zoo, aby możliwie w jak największym stopniu ograniczyć hałas docierający do zwierząt. Szerzej pisaliśmy o tym tutaj.