Czy w komunikacji miejskiej w Chorzowie nosimy maseczki? Za ich brak możemy dostać mandat. Sprawdziliśmy. Zobacz zdjęcia

Podróżując komunikacją miejską musimy zasłaniać usta oraz nos. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Wystarczy spędzić kilka minut na przystanku autobusowym czy tramwajowym, by zauważyć, że nie wszyscy stosują się do zasad. Przeprowadziliśmy więc test. Czy mieszkańcy województwa śląskiego stosują się do zasad? Zobaczcie na zdjęciach.