Cztery słodkie króliki zawitają do skansenu w Parku Śląskim. Nadaj im imiona i wygraj konkurs

Nadaj imię królikowi

Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie ogłosił na swoim facebookowym profilu mały konkurs. Do skansenu niedługo przyjadą nowi domownicy. Potrzebują jednak imion. Dyrekcja zaproponowała, aby nadali je internauci. Jak to zrobić? Trzeba wejść na profil skansenu, wybrać odpowiedni post i napisać propozycję jednego imienia w komentarzu.

Ponieważ do skansenu przyjadą cztery samce, zaproponowane imiona muszą być męskie lub odpowiednie zarówno do samca, jak i samiczki. Wygrywają cztery propozycje z największą liczbą Nagrodą są rodzinne wejściówki do muzeum, drobne upominki oraz oczywiście satysfakcja, że jeden z puchatych zwierzaków nosi wymyślone przez nas imię. Konkurs trwa tylko do 21 grudnia, więc trzeba się spieszyć.