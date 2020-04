Czterech pseudokibiców Ruchu Chorzów skazanych za zamach na byłych członków Psycho Fans

Proces Psycho Fans odroczony z powodu koronawirusa?

Obrońca jednego z oskarżonych złożył wniosek o odroczenie procesu Psycho Fans z powodu pandemii koronawirusa. Nie zgodziła się na to sędzia, tłumacząc, że sąd to nie szkoła, a proces to nie impreza masowa. Mimo to w sądzie pojawiły się specjalne środki bezpieczeństwa epidemiologi...