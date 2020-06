Co się stało z pingwinami ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego? Pingwiny tracą pióra i nie mają apetytu. To normalne w tym czasie

Pingwiny ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego tracą pióra. Dlaczego?

Co się stało z pingwinami Humboldta z chorzowskiego ogrodu zoologicznego? W weekendy Śląski Ogród Zoologiczny odwiedzają tłumy zwiedzających. Goście zoo przede wszystkim chcą zobaczyć pingwiny, które powróciły do naszego ogrodu, po 43 latach nieobecności. Stado pingwinów cieszy się niesłabnąca popularności. Niektórzy jednak martwią się o śląskie pingwiny. Ptaki zaczęły gubić pióra. Uspakajamy jednak zwiedzających. To naturalny proces.

Pingwiny ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego zmieniają swoje upierzenie. Okres pierzenia się trwa już od około dwóch tygodni. Niektórych mogło martwić to, że pingwiny potraciły pióra. Tak naprawdę to po prostu wyrastają im nowe pióra, które wypychają te stare. W ich miejsce wyrasta nowa generacja piór. Proces te trwa kilka tygodni, do około miesiąca. Pingwiny pierzą się w tym samym czasie, to znaczy że grupa pingwinów zmienia swoje upierzenie mniej więcej w tym samym czasie. Różnice indywidualne są niewielkie.