Chorzów. Żywa Szopka w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Po raz kolejny zobaczyć będzie można mieszkańców zoo

Nieustępująca tradycja Żywej Szopki

Kiedy można odwiedzić szopkę?

Szopkę podziwiać będzie można od 20 grudnia do 9 stycznia 2022 r. - włącznie, w godzinach otwarcia zoo. Od poniedziałku do niedzieli zoo można odwiedzać od 9 do 16. Podobnie jak w poprzednich latach, w okresie zimowym skorzystać można z 50% zniżki na bilety wstępu do zoo. Bilety można zakupić w cenie 7,50 zł - normalny, 2,50 zł - ulgowy oraz 17,50 zł - rodzinny. Wejściówki zakupić można jedynie w kasie zoo.