Chorzów: 12-latek spadł z kładki na torowisko. Śmigłowiec LPR przetransportował nastolatka do szpitala w Katowicach

Wypadek w Chorzowie Arc

Wypadek w Chorzowie. 12-latek spadł w kładki na torowisko. Nastolatek spadł z wysokości 12 metrów. Śmigłowiec LPR przetransportował go do szpitala. Policjanci z Chorzowa zakwalifikowali to zdarzenia jako nieszczęśliwy wypadek.