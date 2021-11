Black Week w Chorzowie. Promocje przyciągnęły tłumy do Vendo Park. Zobacz zdjęcia

Black Friday w Vendo Park

Vendo Park został otwarty w środę, 24 listopada. Już wtedy do parku handlowego przyjechały tłumy, by skorzystać ze zniżek z okazji otwarcia. Przy wejściach do sklepów tworzyły się kolejki - w związku z panującą sytuacją pandemiczną. W piątek, 26 listopada również tworzyły się kolejki, ale tym razem do kas - wiele produktów można było kupić w naprawdę korzystnych cenach.