Zwierzęta w zoo w Chorzowie czekają na zwiedzających i chętnie pozują do zdjęć. Zobaczcie

Przypomnijmy, że Śląski Ogród Zoologiczny jest nieczynny dla odwiedzających w związku z epidemią koronawirusa. To jednak nie oznacza, że w zoo nic się nie dzieje. Każdego dnia zwierzęta wymagają opieki. Trzeba je nakarmić, napoić, posprzątać pawilony. Tym wszystkim zajmują się pracownicy śląskiego zoo.

Alejkami jednak nie spacerują grupy szkolne, rodziny, znajomi i pary. Zwierzęta ze śląskiego zoo są przyzwyczajane do takiego widoku. Przystający przy pawilonach i wybiegach ludzie to ich codzienność, której teraz nie ma. Może właśnie dlatego, tak zwierzęta ucieszyły się i zaciekawiły wizytą naszej fotoreporterki - Lucyny Nenow.

Słonie śląskiego zoo, czyli bracia Scott i Ned, podnosiły wysoko swoje trąby. Surykatki leniwie wygrzewały się na Słońcu i tylko spoglądały na naszą fotoreporterka. Antylopy, zwykle zajęte sobą lub jedzeniem, tym razem również odwracały się na dźwięk migawki aparatu.

Duże koty - lew Bolek i samica Kasai, gepardy oraz dwie tygrysice amurskie Tajga i Saga - korzystały z dobrej pogody i drzemały na wybiegu zewnętrznym. To było także leniwe popołudnie dla kuców szetlandzkich - tylko zobaczcie, jak sobie leżą i patrzą wprost do obiektywu. Do ogrodzeniu na widok Lucyny Nenow podszedł tez śląski osiołek. Energicznie spacerowała natomiast para świń rzecznych.

Przypomnijmy, że na 50 hektarach Śląskiego Ogrodu Zoologicznego mieszka prawie 3 tys. zwierząt, należących do 310 gatunków. Opiekuje się nimi ok. 60 pracowników - opiekunów. W zoo można zobaczyć duże zwierzęta, jak nosorożce, żyrafy, lwy, tygrysy, słonie czy niedźwiedzie, ale tak mniejsze, jak surykatki, małpiatki i węże.