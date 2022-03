Zoo organizuje ekologiczny konkurs. Ma to zachęcić najmłodszych do recyklingu

- Lubisz tworzyć? Jesteś kreatywny? Wykorzystaj odpady i stwórz z nich postać eko-zwierzaka! Zachęcamy do udziału, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody - informuje Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie.

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować przestrzenną pracę plastyczną model eko-zwierzaka używając do tego surowców wtórnych tj.: torebek foliowych, makulatury, puszek, kapsli, zakrętek, plastikowych butelek, kartonów i innych materiałów do recyklingu. Praca nie może przekraczać 30 cm szerokości i 40 cm wysokości.

Na ocenę prac konkursowych wpływać będzie pomysłowość, sposób wykonania oraz zgodność z tematem konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej chorzowskiego zoo do 25 kwietnia.

Prace do konkursu można zgłaszać do piątku 15 kwietnia. O udziale w konkursie decyduje data wpływu do zoo. Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres: Śląski Ogród Zoologiczny, Sekcja Dydaktyki i Promocji. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7, 41-501 Chorzów, z dopiskiem „Konkurs Plastyczny – Eko Zwierzak”.

Kartę zgłoszeniową oraz szczegółowy regulamin konkursu można znaleźć w tym miejscu.