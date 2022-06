ZOBACZ zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 29 w Chorzowie. ZDJĘCIA. „Dali nam swojego serducha”

Na szkolnych korytarzach nie brakowało oznak czułości. Najlepsze przyjaciółki żegnały się ze sobą, uczniowie wręczali kwiaty i bombonierki nauczycielom. Dzieci, widząc dziennikarza, cieszyły się, że "będą w Internecie". Koniec roku szkolnego oznacza dla nich także początek wakacji.

— Kwiaty są dla pani nauczycielki. To podziękowanie za to, że nas uczyła. Dziś pojedziemy do parku i do babci pokazać świadectwo – mówiła jej koleżanka.