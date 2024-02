Znany zegar na Chorzowie Batorym będzie naprawiony. Diagności obejrzą go 12 lutego. Jak w przeszłości wyglądał jego mechanizm?

Zegar na Chorzowie Batorym ma niepowtarzalną (półwieczną) historię. Dla mieszkańców dzielnicy stał się zarówno punktem orientacyjnym, jak i nienaruszalnym elementem krajobrazu.

— W latach 70-tych było budowane osiedle dwudziestopięciolecia PRL przy ulicy Czempiela i Jubileuszowej. Rzemieślnicy Chorzowscy w 1974 roku ufundowali ten zegar dla mieszkańców dzielnicy Batory. Wykonano go w stylu postmodernistycznym. Odmierzał czas ludziom, którzy szli do pracy w Hucie Batory. Podobny zegar (ale na murowanym postumencie) stał w Chorzowie Starym i odmierzał czas pracownikom idącym do Zakładów Azotowym - mówi Adam Lapski przewodniczący Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa im. Juliusza Ligonia.