Znajdziecie na niebie Wielki Wóz lub gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy? Planetarium Śląskie prowadzi cykl pn. "Niebo z balkonu"

W odcinku 4 cyklu pn. "Niebo z balkonu" Krzysztof Dwornik z Planetarium Śląskiego przygotował ciekawe informacje o gwiazdozbiorach oraz asteryzmach. Wyjaśnijmy, że asteryzm to układ gwiazd tworzący jakiś charakterystyczny wzór na niebie, ale nie będący gwiazdozbiorem. Potraficie na niebie odnaleźć Wielki Wóz? Okazuje się, że Wielki Wóz wcale nie jest gwiazdozbiorem. To właśnie asteryzm. Czym jednak jest gwiazdozbiór? To wyjaśnia właśnie Krzysztof Dwornik.

Gwiazdy o różnej jasności ludzi łączyli liniami tworząc konstelacje, które kojarzyli ze zwierzętami czy bohaterami z legend.

Jak możemy dowiedzieć się dalej, większość gwiazdozbiorów na niebie północnym pochodzi właśnie ze starożytnej Grecji. Krzysztof Dwornik podkreśla, że przez setki lat podział nieba na gwiazdozbiory był „otwarty" - nie było ustalonych zasad, przez co niektóre gwiazdy należały do dwóch różnych gwiazdozbiorów albo nie należały do żadnego (to tak jakby dom miał dwa adresy, albo nie miał adresu w ogóle).