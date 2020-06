Zmiany w Parku Róż w Chorzowie. Jest nowy system napowietrzania i obiegu wody, a także kaskada wodna. Prace trwają też na stawie Hutnik

Trwa modernizacja stawów w Parku Róż w Chorzowie

Umowa na modernizację systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawach w Parku Róż została podpisana 30 lipca 2019 roku. Wykonawcą robót jest chorzowska firma Hydrobud. Zadanie to zgodnie z umową ma zostać wykonane do 30 czerwca 2020 roku. Miasto na to zadanie otrzymało 2,5 mln złotych unijnej dotacji.

- Prace przebiegają zgodnie z podpisaną umową. W ramach umowy oczyszczono stawy i pogłębiono staw wschodniego (z wyspą). Prace te związane były z koniecznością wydobycia roślinności ze stawu z wyspą, przechowania jej w odpowiednich warunkach i posadzenia po oczyszczeniu stawu - wyjaśnia Kamil Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Chorzowie.

- Na realizację zarówno inwestycji związanej z modernizacją systemów napowietrzania stawów w Parku Róż, jak i na realizację inwestycji związanej z realizacją modernizacji systemów napowietrzania w Parku Amelung Miasto uzyskało dofinansowanie. Modernizacja systemów napowietrzania w stawach w Parku Amelung rozpoczęła się w 2017 roku a zakończyła w 2018 roku - przypomina Kamil Nowak