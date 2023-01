Zmarł znany nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chorzowie

Nauczyciel zmarł 4 stycznia. Szkoła poinformowała o jego śmierci dzień później. Przez wielu był nazywany legendą. Choć bardzo wymagający – do dziś wielu byłych uczniów dobrze go wspomina – między innymi za pasję uczenia.

— Zawsze mieliśmy ogromny respekt przed nim. Traktował swój przedmiot baaaardzo poważnie, a my przed lekcją muzyki zakuwaliśmy bardziej niż przed matematyką, chemią czy fizyką - wtedy byliśmy na to źli, ale długo nie czekaliśmy (przynajmniej ja) by zrozumieć, że tylko takie podejście do wszystkiego co się robi jest prawidłowe. Gdy Pan Marek po dzwonku na lekcje szedł z nami do sali oddalonej od innych, stukał kluczami o nogę, a my szliśmy w ciszy, równo w rzędzie. "Trudno" było o dobre oceny - ale można było na nie zapracować. Nigdy nie zapomnę 6 z odpowiedzi, za wiedzę na temat Hymnu Polski - bo to było coś! - wspomina nauczyciel pani Anna.