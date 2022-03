Zmarł Piotr Drzewiecki, długoletni piłkarz Ruchu Chorzów. Miał 72 lata

Zasłużony zawodnik

Z Ruchem Chorzów Drzewiecki był związany od najmłodszych lat. W niebieskich barwach grał już jako 12-latek, aby 6 lat później zadebiutować w pierwszej drużynie. Miało to miejsce w 1968 roku. Niedługo później wywalczył pierwsze miejsce w składzie. Grał na pozycji obrońcy aż do 1980 roku, kiedy to z powodów zdrowotnych zawiesił buty na kołku. W Ruchu pozostał do końca swojej kariery, a także później, ponieważ przez kilka lat trenował rezerwy. O śmierci mistrza poinformował klub..