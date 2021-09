Żelazne, Diamentowe, Szmaragdowe i Złote Gody w Chorzowie. Rekordziści przeżyli razem ponad 65 lat

29 września był wzruszającym dniem dla kilkudziesięciu par z Chorzowa, które obchodziły swoje 50, 55, 60 i 65-lecie małżeństwa. Uroczystość, ze względu na panującą pandemią i liczbę jubilatów została przeniesiona z Urzędu Stanu Cywilnego do Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Na twarzach seniorów można było dostrzec ogromną radość i dumę z tak długiego stażu małżeństwa

- Dla niektórych jest to coś niesamowitego, jak można w tych czasach, kiedy jest tyle rozwodów, przeżyć ze sobą aż 50, 60 i 65 lat. Jest to bardzo cenne dla ludzi, którzy obchodzą te jubileusze. To dla nich ważny dzień i dzięki takim chwilom czują się docenieni przez władze miasta – czytamy w artykule portalu Chorzowianin, słowa Adam Broniszewskiego, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chorzowie.

Uroczystość została podzielona na dwie części. W pierwszej z nich o godzinie 11 uczestniczyły osoby, które świętowały 55, 60 i 65 lat po ślubie. Natomiast w drugiej wzięli udział tylko złoci jubilaci.