Zderzenie samochodów w Chorzowie. Auta utknęły w wąskim wiadukcie

W poniedziałek około godziny 18:20 na ul. Legnickiej w Chorzowie doszło do nietypowej kolizji drogowej. Kierujący samochodem marki Peugeot nie dostosował odpowiedniej prędkości do panujących warunków drogowych, co doprowadziło do wymuszenia pierwszeństwa przejazdu, a w konsekwencji do zderzenia z innym prawidłowo jadącym samochodem osobowym marki Ford.

- Sytuacja była o tyle nietypowa, że wydarzyła się pod wąskim wiaduktem kolejowym, gdzie infrastruktura drogowa pozwala jedynie na ruch wahadłowy pojazdów, a szerokość jezdni jest dostosowana tylko do jednego pojazdu. Siła uderzenia była tak duża, że pojazdy całkowicie zablokowały przejazd pod wiaduktem kolejowym i konieczna była interwencja wyspecjalizowanej jednostki straży pożarnej. Chorzowscy policjanci błyskawicznie zorganizowali objazdy drogowe oraz uczestniczyli w udrażnianiu przejazdu - informuje Komenda Miejska Policji w Chorzowie.