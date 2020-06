Żart Ruchu Chorzów. Katowice uczciły 100-lecie Niebieskich? Spodek w klubowych barwach

Ruch Chorzów skończył 100 lat 20 kwietnia, ale przez pandemię koronawirusa nie odbyła się m.in. wielka gala z okazji jubileuszu. Niebiescy na wszelkie sposoby przypominają o 100-leciu swego powstania. Tym razem postanowili to zrobić z przymrużeniem oka.

- To taki żart - mówi rzecznik Ruchu Tomasz Ferens. - Spodek był w ten sposób podświetlony w poniedziałek wieczorem z okazji 52. rocznicy powstania Uniwersytetu Śląskiego. UŚ ma te same barwy, co Ruch. Mieliśmy wcześniej sygnał, że coś takiego jest planowane i zrobiliśmy zdjęcie niebiesko-białego Spodka.