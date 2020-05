Czy w końcu zostanie uruchomiona tężnia solankowa na placu Hutników w Chorzowie? Inwestycja miała być gotowa 20 września 2019 roku, później mówiono o początku 2020 roku. Jest maj, a tężnia wciąż jest ogrodzona. Zakończyły się jednak już odbiory. Teraz wykonawca musi usunąć tylko drobne usterki, by w końcu można było uruchomić tężnię solankową.

Zakończyły się odbiory tężni solankowej w Chorzowie. Wykonawca musi usunąć usterki

- Usterki dotyczą wymiany i doczyszczenia kilku płytek chodnikowych, uzupełnienia czy nasadzeń. W najbliższych dniach zakomunikujemy kiedy w pełni uruchomimy tężnię - dodaje Kamil Nowak z chorzowskiego urzędu.

W Chorzowie na placu Hutników, przy pomniku Redena, wyrosła tężnia solankowa. Budowa tężni trwała dłużej niż zakładała umowa. Inwestycja miała być gotowa 30 września 2019 roku. Wykonawca tężni nie wywiązał się z terminu zawartego w umowie, dlatego Urząd Miasta już w październiku minionego roku rozpoczął naliczanie kary. Wykonawcą robót jest firma Rudex ze Szczecina.- Temat kar nadal jest aktualny. Urząd Miasta wyliczył, ją na około pół miliona złotych z tytułu chociażby nieprzedłożenia umowy z podwykonawcą - mówi Kamil Nowak, rzecznik Urzędu Miasta w Chorzowie.Czy teraz inwestycja jest już gotowa? Nie całkiem. Urzędnicy są już po odbiorach tężni. Wpisali do protokołu konieczność usunięcia usterek. Usterki są niewielkie, związane są one z pracami towarzyszącymi budowie tężni. Wykonawca musi je teraz usunąć i dopiero będziemy mogli mówić, że inwestycja jest gotowa. Kiedy zostanie uruchomiona tężnia? Nie ma jeszcze konkretnej datury rozruchu.Oprócz samej tężni, zmieni się również wygląd całego skweru na placu hutników. Powstała tu ścieżka rowerowa i spacerowa, są nowe ławki i nasadzenia zieleni. Pojawiło się także nowe oświetlenie. Przypomnijmy, że koszt rewitalizacji skweru wraz z budową tężni to ponad 5 milionów złotych (w tym utrzymanie tężni przez 3 lata).Chorzów wraca do swoich uzdrowiskowych korzeni. Niewiele osób wie o tym, że na terenie miasta na początku XIX wieku odkryto wody żelazowo-siarczane. Badania wykazały, że miały one właściwości lecznicze. Do dzisiaj jedna z chorzowskich ulic nosi nazwę Starego Zdroju.W latach 1816-1850 Królewska Huta była znanym kurortem. Wymieniano ją wśród takich uzdrowisk jak Kudowa, Cieplice czy Świeradów. Twórca uzdrowiska był dr Bannerth. To on odkrył lecznice właściwości wody czerpanej z szybu kopalni "Król", znanej mieszkańcom pod nazwą "kwaśnej wody". Woda ta zawierała siarczany, tlenki żelaza i manganu, kwaśny węglan, sole amonowe, związki żywiczne i inne.Dr Bannerth założył spółkę, która wybudowała dom zdrojowy "Łazienki Amalii". Dom ten zlokalizowany był w okolicy placu, gdzie obecnie stoi pomnik Chopina. Leczono tam reumatyzm, artretyzm, , choroby skórne i choroby kobiece. W 1830 roku w zakładzie zdrojowym przebywało 68 gości, a w tym 21 z Królestwa Kongresowego.Konkurencja innych uzdrowisk, zanik kwaśnej wody oraz rozwój przemysłu spowodowały, że rozpoczął się proces likwidacji zakładu zdrojowego.