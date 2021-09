Wypadek w Legendii w Chorzowie. W Śląskim Wesołym Miasteczku interweniowała policja. Co się stało?

Wypadek w Legendii

W sobotę, 11 września, w Legendii Śląskim Wesołym Miasteczku była ostatnia odsłona Legendii at Night. To nocna zabawa na karuzelach. W trakcie zabawy na Diamond River, czyli spływie łódkami rzeką doszło do zetknięcia się dwóch łódek. Jedna z uczestniczek zdarzenia zgłosiła skargę w wesołym miasteczku i wezwała na miejsce policję.

Według tego co powiedziała kobieta "W sobotę mniej więcej o godzinie 22.30 nastąpiła awaria atrakcji wodnej o nazwie Diamond River. Łódź 12-osobowa po zjeździe na dół zatrzymała się, następnie w tył łodzi uderzyła następna 12-osobowa łódź zjeżdżająca z góry co spowodowało silne uderzenie. Podczas uderzenia w pierwszej łodzi obrażenia odniosło kilka osób, cześć pojechała do szpitala po zdarzeniu, a w przypadku mojej córki na SOR pojechaliśmy w niedziele, ponieważ zaczęła odczuwać ból w nodze i klatce piersiowej w rezultacie córka ma skręconą kostkę i kilka innych stłuczeń, inne osoby mają skręcenia barków i urazy kręgosłupa".